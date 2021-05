Le aperture in Spagna - Atletico Madrid, primo match ball. Ma è ancora tutto in gioco

"Primo match ball" per l'Atletico Madrid, come scrive Marca. Se i Colchoneros battono l'Osasuna e il Real Madrid non vince con l'Athletic Club diventerebbero i nuovi campioni di Spagna. La corsa è a tre, come fa presente As, ma "Solo uno può vincerla" questa Liga tra Atletico, Real e Barcellona. Per Mundo Deportivo è ancora "Tutto in gioco".