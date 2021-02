Le aperture in Spagna - E' già qui il Real Madrid, arde la Liga. E oggi tocca al Barcellona

"E' già qui il Madrid". Titola così in prima pagina l'edizione odierna di Marca, che si sofferma sul successo del Real Madrid che vale il -3 dalla capolista Atletico (con una gara in più". Considerando anche la sconfitta dei Colchoneros, As evidenzia la bagarre che può farsi in vetta: "Arde la Liga". "C'è la Liga", scrive invece Sport in vista di Barcellona-Cadice in programma oggi. Mundo Deportivo invece apre con le vicende di casa Athletic: "Molto in gioco", tra l'assemblea straordinaria della mattinata e il match col Villarreal di stasera.