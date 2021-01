Le aperture in Spagna - Hazard perde un altro treno. Messi in dubbio per la Supercoppa

Queste le aperture dei maggiori quotidiani spagnoli di oggi, sabato 16 gennaio 2021.

Marca

"Hazard perde un altro treno"

Lo stato della forma fisica del belga preoccupa il club. Zidane è stato chiaro e lo vorrebbe anche tra i suoi titolari, però considerata la sua forma fisica è possibile aprire un dibattitto sulla sua titolarità. Per molti, Hazard non dovrebbe giocare titolare poiché non è in condizione.

As

"Nessuna traccia di Hazard"

Anche As analizza la situazione del belga, che appare essere un altro giocatore da quello che invece era stato al Chelsea. E' molto lontano da quel livello. Contro l'Athletic solo un tiro in porta per lui. Zidane lo vede titolare, e ha cambiato anche la squadra per recuperarlo e poterlo schierare.

Mundo Deportivo

"Elezioni Barcellona: 7 di marzo"

In data 7 marzo si eleggerà il nuovo presidente del Barcellona tra i quattro candidati: Tusquets, Laporta, Font, Freixa. Uno di loro sarà il prossimo presidente blaugrana.

Sport

"Messi vuole giocare"

L'argentino sta piano piano recuperando dall'infortunio. Si allenato da solo però sta molto meglio. Il dolore muscolare è passato e domani la Pulce vorrebbe essere in campo per giocare la finale di Supercoppa contro l'Athletic. Koeman lo convocherà ma deciderà all'ultimo se schierarlo o meno, filtra ottimismo.