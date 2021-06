Le aperture in Spagna - Real Madrid, tra Benzema e l'obiettivo Haaland. Il Barça vuole Laporte

"Sono l'uomo più felice del mondo". Così parla Karim Benzema, intervistato da Marca, che lo riporta in prima pagina. Passando as As, il titolo principale è dedicata ad Haaland e il prezzo fatto dal Borussia Dortmund, al Real Madrid e a tutte le altre pretendenti: "Haaland, 200 milioni". Spostandoci a Barcellona, Mundo Deportivo apre con Wijnaldum e il Barcellona: "Non un euro in più". Sport propone un nome nuovo per la difesa blaugrana: "Obiettivo Laporte".