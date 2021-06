Le aperture inglesi - Galles, 'dolce' sconfitta con l'Italia. L'Inghilterra aspetta Kane

Sulle prime pagine inglesi di oggi, lunedì 21 giugno 2021, si parla in particolare dell'Europeo, dell'Inghilterra ma anche dell'Italia che ha battuto il Galles con il punteggio di 1-0 con gol di Pessina. Galles in 10 ma sconfitta indolore: qualificazione agli ottavi. L'Inghilterra si aggrappa ad Harry Kane: il centravanti ha fatto male nelle prime due partite ed è chiamato al riscatto.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Express: "Keep calm & Harry on"

The Daily Mail: "Kane will start"

The Daily Telegraph: "Southgate gives Kane vote of confidence"

The Guardian: "Ten-man Wales beaten by Italy but progress"