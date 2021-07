Le aperture inglesi - Inghilterra, carpe diem a Roma: scala la montagna Ucraina

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 3 luglio 2021, si parla in particolare dell'Europeo e della sfida dell'Inghilterra, attesa all'Olimpico di Roma, contro l'Ucraina di Sheva. I giornali inglesi invitano la Nazionale di Southgate a cogliere l'attimo quest'oggi e a strappare il pass per le semifinali e per il ritorno a Wembley.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Mirror Sport: "Summit special"

Star Sport: "Climb every mountain"

The Daily Express: "Summit special

The Guardian: "When in Rome...Carpe diem"