Le aperture inglesi - Ucraina vs Inghilterra: Saturday night fever. Ma occhio al giallo

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 1 luglio 2021, si parla in particolare dell'Europeo e della sfida dell'Inghilterra, attesa all'Olimpico di Roma, contro l'Ucraina di Sheva. E' febbre del sabato sera per gli inglesi che però devono stare attenti al cartellino giallo. Southgate potrebbe tenere a riposo qualche titolare diffidato come ad esempio Maguire, Foden, Rice e Philips. Spazio anche al mercato con Sancho che vede lo United, Benitez va all'Everton e Nuno Espirito Santo è del Tottenham.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Mirror Sport: "Ready, thrilling and able"

Star Sport: "Saturday night fever"

The Daily Telegraph: "Southgate is facing selection dilemma over yellow cards"

The Daily Express: "Up, up and away"