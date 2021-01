Le aperture portoghesi - Il Benfica si rilancia ma Jorge Jesus ha il Covid. Porto, mercato chiuso

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, venerdì 22 gennaio 2021, spazio alla vittoria del Benfica nella Taça do Portugal. La formazione di Jorge Jesus ha strappato il pass per le semifinali di con un netto 3-0 sul Belenenses. In gol Darwin Nunez, Rafa Silva e Cervi. Ora il Benfica dovrà vedersela in semifinale l'Estoril. Mercato chiuso per il Porto, avversario della Juve in Champions: nessuna cessione e nessun arrivo.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Asas abertas"

Record: "Aguia entra nos eixos"