Le aperture portoghesi - La legge del più forte. Porto colpito dal Covid

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, sabato 9 gennaio 2021, spazio al campionato e alle gare disputate ieri con le vittorie delle tre squadre storiche, Sporting, Benfica e Porto. Vittoria della capolista Sporting Lisbona in casa del Nacinoal. Soffre ma porta a casa i 3 punti il Benfica contro il Tonderà. Successo per 4-1 per il Porto, prossimo avversario della Juve in Champions, in trasferta, contro il Famaliçao. Meixedo, Carraça e Fabio Vieira positivi al Covid. In classifica Sporting a 35, Benfica e Porto inseguono a 31, Braga a 27.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "A lei dos mais fortes"

Record: "Bravo Leao"