Le aperture portoghesi - Primo colpo del Benfica. Il Covid colpisce il Porto

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, venerdì 8 gennaio 2021, spazio al mercato con il Benfica che ha piazzato il primo colpo per l'estate: ingaggiato Rodrigo Pinho, attaccante classe 1991 in scadenza di contratto con il Maritimo. Problema Covid anche per il Porto, avversario della Juventus in Champions League alla ripresa della competizione: il difensore Manafà è risultato positivo.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Rodrigo Pinho fechado para 2021/2022"

Record: "Rodrigo Pinho no Benfica"