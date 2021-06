Le aperture portoghesi - Ronaldo contro Neuer: la prova del 9. Maximiano verso l'Udinese

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, venerdì 18 giugno 2021, c'è spazio principalmente per il mercato e per l'Europeo. Cristiano Ronaldo lancia la sfida alla Germania di Neuer e prova a strappare il pass per gli ottavi di finale: CR7 non ha mai segnato ai tedeschi ma ha impallinato Neuer per 9 volte nella sua carriera. C'è spazio anche per il mercato: Vertonghen può lasciare il Benfica. L'Udinese ha offerto 6 milioni per Maximiano dello Sporting Clube: può essere l'erede di Musso.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Prova dos 9"

Record: "Saida para Vertonghen"