Le aperture spagnole - Raiola a As: "Il Real può permettersi di comparare Haaland"

vedi letture

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, sabato 1 maggio 2021.

Marca

"Inizia la Final Four"

E' lotta a quattro in Spagna per la vittoria della Liga. Domani il Barcellona scenderà in campo a Valencia, mentre il Siviglia giocherà lunedì in casa con l'Athletic. L'Atletico Madrid vorrebbe provare a rafforzare la sua prima posizione vincendo oggi col Granada. Mentre il Real farà un po' di turnover dato che dopo pochi giorni giocherà c'è la semifinale di ritorno col Chelsea in Champions.

Mundo Deportivo

"Terapia Koeman"

Il tecnico ha riunito la squadra in cerchio nell'ultima seduta per parlare con i giocatori. Il tecnico sarà squalificato per due gare e nel discorso che ha fatto ha sottolineato l'importante della gara con il Valencia, cercando di motivare i suoi calciatori a credere fino alla fine nella vittoria finale della Liga.

AS

"Il Real può permettersi di comparare Haaland"

Il quotidiano si apre con le parole dell'agente Mino Raiola, intervistato in esclusiva. L'agente ha parlato della Superlega e della Champions dicendo che a volte può essere il pubblico a decidere e che la FIFA vuole regolare gli indennizzi agli agenti per tappare alcuni problemi finanziari delle società.

Sport

"Arde la Liga"

A Barcellona c'è fiduciosa sul fatto che tutta la squadra è capace e consapevole di poter arrivare prima a fine stagione. Dall'altra parte il Cholito vuole mantenere il primo posto che oggi pomeriggio dovrà difendere con una vittoria a Elche. Il Real è tornato a vedere opzioni chiare di lotta per un titolo che sembrava ormai perso.