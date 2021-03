Le pagelle della Spagna U21 - Pipa ottimo innesto, errore grave di Mingueza

vedi letture

Queste le valutazioni della Spagna, che non è andata oltre lo 0-0 con l'Italia.

Spagna U21-Italia U21 0-0

Fernandez 6 – Nel primo tempo si fa trovare pronto sull’unica occasione creata dall’Italia, deviando sulla traversa il bolide di Frattesi. Poco impegnato nella ripresa.

Mingueza 5 – Dopo una buona prova prima da terzino e poi da centrale, commette l’ingenuità di farsi cacciare lasciando i suoi in dieci negli ultimi minuti.

Guillamon 6 – Prova granitica a protezione dell’area di rigore, con diversi interventi che limitano fortemente gli attaccanti azzurri. (Dal 46’ Pipa 6,5 – Dà nuovo vigore alla manovra spagnola, sfiorando il gol nel finale)

Cuenca 6 – Contribuisce a far arrivare pochi palloni dalle parti di Fernandez, non calando di attenzione per tutto l’arco del match.

Miranda 6,5 – Spinge con grande costanza sulla sinistra, creando qualche pericolo in fase offensiva.

Garcia 6 – Conferisce qualità alla mediana spagnola, servendo diverse volte gli attaccanti con i giri contati.

Zubimendi 6 – Gioca con intensità e qualità, soffrendo la pressione dei centrocampisti avversari soprattutto nel primo tempo. (Dall’80’ Beltran s.v.)

Villar 6 – Alterna belle giocate ad altri momenti in cui va in difficoltà per via del pressing azzurro. (Dal 56’ Moncayola 6,5 – Entra in campo con il piglio giusto, creando un paio di pericoli negli ultimi metri).

Puado 6 – Dopo un paio di spunti sulla destra nel corso della prima frazione di gioco, nel finale ha l’occasione del vantaggio ma gli viene negato il gol da un super Carnesecchi.

Ruiz 5,5 – Cerca più volte di creare occasioni dalle parti di Carnesecchi, riuscendoci a fasi alterne per poi risultare sempre meno incisivo dopo l’intervallo.

Cucurella 6,5 – Il più attivo dell’attacco iberico, visto che mette il piede in tutte le azioni più pericolose della Spagna e si rende molto utile in fase di rifinitura. Si mantiene su buoni livelli anche nella ripresa.

Luis De La Fuente 6 – La sua squadra ha qualità da vendere, ma questa sera non riesce a finalizzare come potrebbe sbattendo contro un’Italia coriacea.