Le pagelle dello Sporting Braga - Brillano Andrè Horta e Galeno, Gaitan va a sprazzi

vedi letture

ROMA-SPORTING BRAGA 3-1

Marcatori: 23’ Dzeko (R), 75’ Carlos Perez (R), 88’ aut. Cristante (B) 91’ Mayoral (R)

SPORTING BRAGA

Tiago Sà 6 – Preferito a Matheus e insignito della fascia di capitano. Spericolato ma efficace nelle uscite, ne prende tre senza avere grosse colpe.

Ze Carlos 6 – Opposizione morbida su El Shaarawy e Carlos Perez. Meglio quando si tratta di attaccare, propizia l’autorete di Cristante col suo cross.

Tormena 6 – Buona velocità di base nonostante la struttura imponente, si fa scavalcare in occasione del lancio lungo sul primo. Pericoloso nel finale.

Rolando 6 – Cerca di farsi sentire nel gioco aereo e come può in marcatura su Dzeko. Non gli riesce la chiusura sul bosniaco ma mette un paio di pezze.

Sequeira 5,5 – Deve fare i conti con un Veretout in condizioni atletiche smaglianti partecipando poco alla manovra offensiva (70’ sv Borja sv)

Piazòn 5,5 – Determinato nel cercare di aggredire la porta avversaria, senza riuscire però a incidere. Non sfrutta una ottima occasione. (61’ Fransergio 6 – Si piazza in mediana e si dedica al lavoro oscuro).

Novais 6,5 – Detta i tempi, verticalizza il gioco servendo palloni interessanti ai compagni e va pure alla conclusione. Il rigore causato è un peccato veniale perchè ininfluente.

Gaitan 5,5 – Riciclato come mezzala, si assenta per larghi tratti facendosi vedere solo a sprazzi. Bello il velo non sfruttato da Piazòn. (61’ Ricardo Horta 5,5 – Il grande escluso non si vede mai una volta entrato in campo).

Galeno 6,5 – Il più pericoloso, tiene costantemente in apprensione la difesa giallorossa con la sua capacità di saltare l’uomo. (77’ Infande sv)

Sporar 5,5 – Non riesce a proteggere bene la sfera, perdendo più volte l’attimo per calciare. Impegna Pau Lopez con un gran destro da fuori. (62’ Ruiz 6 – Impegna Pau Lopez a gioco fermo, poi metto lo zampino nel gol).

Andrè Horta 6,5 – Cuce bene i reparti giocando tra le linee con eleganza. Fa valere le sue qualità tecniche nella gestione del pallone.

All. Carlos Carvalhal 6 – Se la gioca senza paura nel doppio confronto, senza rinunciare al palleggio uscendo dalla manifestazione a testa alta contro un avversario nettamente superiore per forza fisica e valori tecnici.