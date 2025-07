Ufficiale Leeds, si punta sui talenti dell'Academy: primo contratto per il classe '06 Coban Bird

Il Leeds United, in vista del suo ritorno in Premier League dopo due stagioni di purgatorio in Championship, non punta solo su nuovi acquisti per rinforzare la rosa. La strategia dei Peacocks, infatti, prevede anche di affidarsi a talenti cresciuto nell'Academy. Uno di questi è Coban Bird, difensore classe 2006 che ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Di seguito il comunicato ufficiale che, oltre a dare la notizia, ripercorre quanto fatto fin qui in carriera dal giovane talento: "Il Leeds United è lieto di annunciare che il difensore dell'Academy Coban Bird ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club. L'accordo biennale vedrà il terzino sinistro restare con i Whites fino al 2027, mentre continua a progredire al Thorp Arch.

Titolare fisso dell'Under 18 la scorsa stagione, Bird ha militato anche nell'Under 21 di Scott Gardner sia in Premier League 2 che nella National League Cup. Il diciottenne ha segnato tre gol durante la stagione precedente, tra cui notevoli tiri da lontano contro il Manchester City U18 e il Blackburn Rovers U18. Tutto il personale del Leeds United desidera congratularsi con Coban per la firma del suo primo contratto da professionista e non vede l'ora di vedere il suo futuro sviluppo nel club".