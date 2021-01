Leicester-Chelsea 2-0: Rodgers re per una notte, Lampard trema. Gol e highlights

Re per una notte. Il Leicester vince sul Chelsea per 2-0 e in attesa del Manchester United, impegnato questa sera sul campo del Fulham, si porta al comando della classifica. Il risultato è fin troppo stretto agli uomini di Brendan Rodgers, che dominano i blues e chiudono la pratica già nel primo tempo, portandosi avanti grazie a un sinistro dalla distanza di Ndidi e raddoppiando con Maddison. Chelsea che si vede solo nel finale con Werner, che andrebbe in rete ma viene pizzicato in fuorigioco. Stagione no per la squadra di Frank Lampard, sempre più traballante. Il Chelsea chiude il girone d'andata con 29 punti, secondo peggior parziale dell'era Abramovich. Peggio solo nel 2015-16 con appena 20 punti. Allenatore José Mourinho, che il girone d'andata non riuscì nemmeno a completarlo. Fu esonerato dopo 16° turno, ironia del destino dopo il ko contro il Leicester...