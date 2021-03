Leonardo e il PSG all'assalto del Bayern campione: "Siamo ottimisti, vogliamo la finale"

Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si ritroveranno dopo la finale della scorsa edizione. Stavolta ai quarti di finale, ma sarà comunque una sfida di grande fascino, come ha sottolineato Leonardo a RMC Sport: "Sarà un'interessante ripetizione della finale della scorsa stagione. È normale che a questo punto dobbiamo affrontare questi impegni; passeremo attraverso la squadra più in forma, che ha vinto molti titoli negli ultimi mesi. Il PSG sta vivendo un'importante evoluzione rispetto alla concorrenza. Abbiamo raggiunto la finale lo scorso anno e ora siamo arrivati nei quarti di finale. Affrontare squadre forti porta esperienza, anche se penso che abbiamo una squadra che ne ha già molta. Sono giovani, ma hanno già sperimentato il calcio ad alti livelli. Questo è il motivo per cui siamo ottimisti. Abbiamo ancora qualche giorno per prepararci, faremo di tutto per passare e arrivare in finale".