Liga, i risultati all'intervallo: Atletico e Real clamorosamente sotto, Elche salvo

Si sono appena conclusi i primi tempi dell'ultima giornata della Liga e per ora non mancano le sorprese. Sono infatti in svantaggio sia l'Atletico Madrid contro il Valladolid, che il Real Madrid contro il Villarreal. In questo momento i colchoneros sarebbero campioni di Spagna, visti i due punti di margine sui cugini. In zona retrocessione non servirebbe a nulla la vittoria del Valladolid contro la squadra di Simeone, visti i parziali dell'Huesca (0-0 contro il Valencia) e soprattutto dell'Elche, che sta vincendo contro l'Athletic e che al momento sarebbe salvo. Nelle altre sfide, pareggio per il Barcellona con l'Eibar, così come tra Osasuna e Real Sociedad.

I RISULTATI DI OGGI:

Celta Vigo-Real Betis 1-0

Eibar-Barcellona 0-0

Huesca-Valencia 0-0

Osasuna-Real Sociedad 0-0

Real Madrid-Villarreal 0-1

Real Valladolid-Atlético Madrid 1-0

Elche-Athletic Bilbao 1-0