Liga, il Cadiz travolge l'Alaves 3-1 e torna alla vittoria dopo quasi un mese

Dopo circa un mese, il Cadiz è tornato alla vittoria in campionato battendo 3-1 l'Alaves. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 15' con Alex ma al 23' sono stati raggiunti sul pari dal rigore di Joselu. Nella ripresa l'Alaves è rimasta in dieci per l'espulsione per doppio giallo di Tachi e in pochi minuti il Cadiz ha approfittato della superiorità numerica andando in gol con Lozano e Negredo. Con questo successo il Cadiz sale a 23 punti e lascia l'Alaves a quota 18.