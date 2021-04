Liga, il Clasico è del Real Madrid: Benzema e Kroos stendono il Barça, Mingueza non basta

Non sono mancate emozioni e gol nel Clasico tra Real Madrid e Barcellona giocato stasera, valido per la 30esima giornata della Liga. È il Real Madrid ad accaparrarsi la vittoria, sebbene i blaugrana nella ripresa siano andati a più riprese vicini al 2-2. Primo tempo totale appannaggio delle merengues che sbloccano già al 13' con un eurogol di Benzema. Al 28' arriva il raddoppio dei Galacticos firmato da Kroos, che calcia una punizione e trova una deviazione fortunosa da parte di Dest. Nella ripresa, però, il Barcellona entra in campo con un altro piglio e al 60' torna in partita. A siglare il gol del 2-1 è Mingueza, autore di un bel destro di controbatto su assist di Griezmann, inserito in avvio di ripresa da Koeman proprio per propiziare un'eventuale rimonta blaugrana. Al 62' è però il Real Madrid a sfiorare il 3-1 con Vinicius che serve Araujo, con quest'ultimo che spedisce però il pallone sul palo. Finale di sofferenza poi per le merengues: Casemiro, già ammonito, rimedia un secondo giallo e lascia i suoi in dieci. C'è tempo anche per il brivido finale Ma non c'è più tempo: il Clasico finisce 2-1, il Real Madrid aggancia l'Atletico Madrid in vetta e lascia il Barcellona un punto dietro.