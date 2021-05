Liga, la Real Sociedad crolla a sorpresa contro l’Huesca: gli aragonesi escono dalla zona retrocessione

Vince a sorpresa l’Huesca, che batte in casa la quinta forza della Liga, la Real Sociedad, grazie al sigillo di Sandro Ramirez, che al minuto ottantotto fissa il risultato sull’1-0 finale. Un colpo importantissimo per gli aragonesi, che escono così, momentaneamente, dalla zona retrocessione, agganciando al quartultimo posto l’Elche e il Valladolid a quota 30 punti. Per la Real Sociedad un ko a sorpresa che potrebbe rimettere in gioco il quinto posto, con Betis e Villarreal distanti pochi punti.