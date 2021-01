Liga, Messi trascina il Barcellona con una doppietta. 3-2 in casa dell'Atheltic per i catalani

vedi letture

Il Barcellona coglie la seconda vittoria di fila espugnando il San Mames di Bilbao grazie a una doppietta di Messi. I catalani vanno subito sotto contro l'Athletic a causa della rete dopo tre minuti di Williams, ma Pedri prima del quarto d'ora di gioco trova il pari. Poi sale in cattedra l'argentino che con una doppietta spacca in due la gara mettendo in sicurezza il risultato per i catalani che nel finale subiscono il ritorno dei baschi che però non vanno oltre al gol di Muniain al 90°.

Athletic-Barcellona 2-3 (3° Williams, 90° Muniain; 14° Pedri, 38°, 62° Messi)