Ligue 1, spettacolare 3-3 tra Montpellier e Marsiglia. Agli ospiti non basta Milik

Gol e spettacolo nel match serale di Ligue 1 tra Montpellier e Marsiglia. 3-3 il risultato finale, con gli ospiti rimasti in dieci al 62' per l'espulsione di Caleta-Car. Padroni di casa avanti dopo neanche un minuto di gioco con la rete di Delort a cui hanno risposto nel finale di frazione Milik e Gueye. In avvio di ripresa Laborde pareggia, mentre Perrin riporta avanti il Marsiglia al 71' nonostante l'inferiorità numerica. Inferiorità che, però, pesa nel finale quando ancora Laborde pareggia i conti. Con questo risultato Marsiglia e Montpellier restano rispettivamente sesti e attimi in classifica con 49 e 46 punti.