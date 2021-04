Lille, Galtier sbotta: "Squadra troppo difensiva? Una str*****a!"

vedi letture

Christophe Galtier risponde alle critiche. Secondo molti detrattori, il Lille - miglior difesa della Ligue 1 e capolista - avrebbe un approccio alle gare decisamente difensivo. "Questa è una str*****a! - ha detto in maniera decisa il tecnico in conferenza stampa - Non vedo queste critiche come un'ingiustizia. La nostra ultima partita non è andata bene. Ma raramente ho visto una squadra dominare il PSG a Parigi. Le nostre ultime partite sono nella media, ma non si può dire che il Lille sia una squadra difensiva. E’ un cliché. Lasciamo che gli altri si concentrino sulla loro squadra".