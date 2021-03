Lione, Garcia dopo il ko col PSG: "Pensiamo al Lens, spero che nessun nazionale si infortuni"

vedi letture

A margine della sconfitta interna contro il Paris Saint-Germain, il tecnico del Lione Rudi Garcia ha parlato così in conferenza stampa: "Non puoi perdere così tanti duelli contro una squadra come il PSG. Non abbiamo gestito bene il pallone e ci è mancata profondità nel gioco. Stasera siamo mancati anche sul piano atletico: analizzeremo tutti questi aspetti. Gli ingressi ci hanno dato una mano, e nella mezz'ora finale siamo migliorati". Per l'ex allenatore della Roma, però, è già tempo di guardare avanti: "Dobbiamo prepararci al meglio per la sfida contro il Lens. Mi auguro che chi andrà in nazionale non si faccia male durante la sosta".