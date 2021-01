Lione, il ds Juninho: "Dembele, possibile che vada all'Atletico. Slimani vuole venire da noi"

vedi letture

Il direttore sportivo del Lione, Juninho, ha confermato l'imminente trasferimento di Moussa Dembélé all'Atlético Madrid. Dopo la partita di ieri sera contro il Rennes il brasiliano ha dichiarato a Téléfoot: "C'è una possibilità che vada via. Non c'è nulla di concluso ma ci sono discorsi in piedi con l'Atlético e penso che Moussa sia d'accordo per il trasferimento. Se ciò avverrà gli auguro buona fortuna". Il rimpiazzo potrebbe essere Islam Slimani: "Lo seguiamo, come altri giocatori. Vuole venire da noi ma nulla è concluso al momento".