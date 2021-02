Lione, Rudi Garcia: "La Ligue 1 mai così interessante come quest'anno"

vedi letture

Rudi Garcia, tecnico del Lione, in conferenza stampa ha parlato dei diritti TV in Francia, con Canal + venuta in soccorso dopo l'addio di Mediapro, e del momento attuale del campionato transalpino: "Credo che la Ligue 1 non sia mai stata così interessante. A livello di qualità delle squadre, a livello di scontri per le posizioni in Europa e in Champions League. La cosa positiva dell'accordo tra Canal + e la Ligue 1 è che durerà fino a fine stagione. Questo è un bene perché non si può andare allo stadio e i tifosi possono seguire la propria squadra davanti alla televisione. Ci siamo affidati ai nostri dirigenti e devo dire che sono sembrati capaci e abili nel negoziare".