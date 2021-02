Lipsia-Liverpool, Nagelsmann: "Vorrei diventare un big come Klopp. Io in Premier? Interessante"

Julian Nagelsmann è stato intervistato dal Telegraph in vista della partita di Champions contro il Liverpool in programma domani sera alla Red Bull Arena. Il tecnico ha ammesso che gli piacerebbe un giorno allenare in Premier League: "Sarebbe interessante" ha dichiarato in merito, aggiungendo: "Un grande obiettivo è diventare un grande allenatore come Jurgen Klopp in Premier League". Tuttavia Nagelsmann ha precisato di voler rispettare il contratto col Lipsia fino al 2023.