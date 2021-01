live DIRETTA LIGUE 1 - Successi per Bordeaux e Strasburgo. Pari tra Nantes e Lens

NANTES-LENS 1-1

Marcatori: 36' rig. Louza (Nantes), 81' Kakuta (Lens)

Nantes (4-4-2) : Lafont; Carchia, Andrei, Pallois (C), Fábio; Coco (78' Blas), Touré, Abeid, Louza; Kolo Muani (90'+1 Bamba), Coulibaly.

A disp.: Petric (GK), Appiah, Basila, Castelletto, Chirivella, Mendy, Emond.

All.: Raymond Domenech.

Lens (3-4-1-2) : Leca; Gradit (79' Tony Mauricio), Fortes, Haidara; Clauss, Cahuzac (C), Fofana, Boura; Kakuta; Ganago (72' Kalimuendo), Sotoca (72' Banza).

A disp.: Faríñez (GK), Sylla, Michelin, Medina, Doucouré, Pereira da Costa.

All.: Franck Haise.

Arbitro: Frank Schneider.

Assistente 1: Mathieu Grosbost.

Assistente 2: Alexandre Viala.

Quarto Ufficiale: Azzedine Souifi.

VAR: Johan Hamel.

AVAR: Lionel Jaffredo.

Ammoniti: 35' Gradit (Lens), 50' Kolo Muani (Nantes), 67' Corchia (Nantes), 69' Haidara (Lens), 87' Touré (Nantes).

Espulsi: -

Note: recupero 2'pt, 3'st. Calci d'angolo: 2-4. Al 33' Kakuta (Lens) ha fallito un calcio di rigore.

SECONDO TEMPO

90'+3 - Fine secondo tempo.

90'+1 - Secondo cambio Nantes: esce Kolo Muani, entra Bamba.

87' - Ammonito Touré nel Nantes per un fallo ai danni di Kakuta.

81' - GOL LENS!!! Kakuta, su cross del neoentrato Tony Mauricio, prende la mira e, di sinistro, trafigge Lafont nell'angolino basso alla destra.

79' - Terzo cambio Lens: esce Gradit, entra Tony Mauricio.

78' - Primo cambio Nantes: esce Coco, entra Blas.

72' - Doppio cambio Lens: escono Ganago e Sotoca, entrano Kalimuendo e Banza.

69' - Ammonito Haidara nel Lens per un fallo ai danni di Lafont.

67' - Ammonito Corchia nel Nantes per un fallo ai danni di Ganago.

66' - Tentativo dalla distanza da parte di Corchia. Il destro del numero 24 del Nantes termina ampiamente a lato alla destra.

50' - Ammonito Kolo Muani nel Nantes per un fallo ai danni di Kakuta.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo.

36' - GOL NANTES!!! Il mancino del numero 26 del Nantes trafigge Leca nell'angolino basso alla sinistra portando in vantaggio i padroni di casa.

36' - Dal dischetto si presenta Louza...

35' - Ammonito Gradit nel Lens per il precedente fallo da rigore commesso.

34' - RIGORE NANTES!!! Gradit stende Kolo Muani in area di rigore. L'arbitro non ha dubbi ed assegna il penalty ai padroni di casa.

33' - FUORI!!! Il mancino del numero 10 del Lens termina di poco alto sopra la traversa.

33' - Dal dischetto si presenta Kakuta...

32' - RIGORE LENS!!! Fábio stende Clauss in area di rigore. L'arbitro non ha dubbi e decreta il calcio di rigore per gli ospiti.

24' - Conclusione dalla distanza da parte di Coulibaly. Il destro del numero 7 del Nantes termina di poco alto sopra la traversa.

17' - Tentativo ravvicinato da parte di Ganago. Il destro del numero 9 del Lens termina ampiamente a lato alla destra.

13' - Conclusione dalla distanza da parte di Kakuta. Il mancino del numero 10 del Lens termina alto a lato alla destra.

7' - Sotoca, su cross di Clauss, conclude a rete di prima intenzione. Il colpo di testa del numero 7 del Lens esce ampiamente a lato alla sinistra.

0' - Calcio d'inizio.

NIZZA-BORDEAUX 0-3

Marcatori: 50' Hwang (Bordeaux), 75' Baysse (Bordeaux), 87' Bašić (Bordeaux)

Nizza (3-5-2) : Benítez (C); Daniliuc, Saliba, N'Soki; Atal (70' Mahou), Boudaoui (58' Lees-Melou), Thuram (70' Claude-Maurice), Reine-Adélaïde, Kamara (58' Maolida); Dolberg (76' Ndoye), Gouiri.

A disp.: Cardinale (GK), Bambu, Coly, Trouillet.

All.: Adrian Ursea.

Bordeaux (4-2-3-1) : Costil; Sabaly, Baysse, Koscielny (C), Benito; Otávio, Bašić; Oudin (84' Traoré), Adli, Kalu (62' de Preville); Hwang (84' Bakwa).

A disp.: Poussin (GK), Mexer, Kwateng, Poundje, Briand, Maja.

All.: Jean-Louis Gasset.

Arbitro: Thomas Léonard.

Assistente 1: Gilles Lang.

Assistente 2: Christophe Mouysset.

Quarto Ufficiale: Nicolas Rainville.

VAR: Alexandre Castro.

AVAR: Stéphane Bré.

Ammoniti: 33' Bašić (Bordeaux).

Espulsi:

Note: recupero 3'pt, 4'st. Calci d'angolo: 3-10.

SECONDO TEMPO

90'+4 - Fine secondo tempo.

87' - GOL BORDEAUX!!! Bašić, servito a centro area dal neoentrato Traoré, prende la mira e, con il mancino, trafigge Benítez nell'angolino basso alla sinistra portando gli ospiti sul 3-0.

84' - Doppio cambio Bordeaux: escono Oudin e Hwang, entrano Traoré e Bakwa.

76' - Quinto ed ultimo cambio Bordeaux: esce Dolberg, entra Ndoye.

75' - GOL BORDEAUX!!! Baysse, su cross di Oudin direttamente da calcio d'angolo, trafigge nell'angolino basso alla destra Benítez con un preciso colpo di testa consentendo agli ospiti di raddoppiare.

70' - Doppio cambio Bordeaux: escono Atal e Thuram, entrano Mahou e Claude-Maurice.

62' - Primo cambio Bordeaux: esce Kalu, entra de Preville.

58' - Doppio cambio Nizza: escono Boudaoui e Kamara, entrano Lees-Melou e Maolida.

50' - GOL BORDEAUX!!! Hwang, servito a centro area da Adli, prende la mira e, di destro, trafigge centralmente Benítez portando in vantaggio gli ospiti.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+3 - Fine primo tempo.

33' - Ammonito Bašić nel Bordeaux per un fallo ai danni di Atal.

29' - Tentativo dalla distanza da parte di Kalu. Il destro del numero 10 del Bordeaux è respinto da un reattivo Benítez.

18' - Kalu, su cross di Adli, conclude a rete di prima intenzione. Il colpo di testa del numero 10 del Bordeaux termina di poco alto sopra la traversa.

15' - Conclusione dalla distanza da parte di Oudin. Il sinistro del numero 28 del Bordeaux è respinto da un vigile Benítez.

3' - Tentativo dalla distanza da parte di Bašić. Il mancino del numero 26 del Bordeaux è neutralizzato da un attento Benítez.

0' - Calcio d'inizio.

STRASBURGO-SAINT-ÉTIENNE 1-0

Marcatori: 29' Ajorque (Strasburgo)

Strasburgo (4-2-3-1) : Kawashima; Lala, Mitrovic (C), Djiku, Caci; Sissoko I., Aholou (89' Prcić); Diallo (89' Waris), Thomasson (75' Liénard), Bellegarde (67' Zohi); Ajorque.

A disp.: Pierre (GK), Koné, Carole, Siby, Chahiri.

All.: Thierry Laurey.

Saint-Étienne (4-2-3-1) : Moulin (C); Sissoko, Sow, Camara, Miguel Trauco; Gabard (89' Tormin), Gourna-Douath; Nordin, Moueffek (64' Rivera), Boudebouz (64' Aouchiche): Krasso (89' Benkhedim).

A disp.: Green (GK), Gabriel Silva, Tshibuabua, Souici.

All.: Claude Puel.

Arbitro: Antony Gautier.

Assistente 1: Mickaël Annonier.

Assistente 2: Gwenaël Pasqualotti.

Quarto Ufficiale: Mathieu Vernice.

VAR: Bruno Coué.

AVAR: Dominique Julien.

Ammoniti: 12' Gabard (Saint-Étienne), 36' Sissoko (Strasburgo), 51' Aholou (Strasburgo), 56' Gourna-Douath (Saint-Étienne).

Espulsi: -

Note: recupero 0'pt, 4'st. Calci d'angolo: 7-3. Al 10' Boudebouz (Saint-Étienne) ha fallito un calcio di rigore.

SECONDO TEMPO

90'+4 - Fine secondo tempo.

89' - Cambi da ambo le parti. Nello Strasburgo: escono Aholou e Diallo, entrano Prcić e Waris. Nel Saint-Étienne: escono Gabard e Krasso, entrano Tormin e Benkhedim.

84' - Krasso, servito nell'area piccola avversaria da Nordin, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione del numero 14 del Saint-Étienne è respinta da un reattivo Kawashima.

75' - Secondo cambio Strasburgo: esce Thomasson, entra Liénard.

67' - Primo cambio Strasburgo: esce Bellegarde, entra Zohi.

64' - Doppio cambio Saint-Étienne: escono Moueffek e Boudebouz, entrano Rivera ed Aouchiche.

56' - Ammonito Gourna-Douath nel Saint-Étienne per un fallo su Lala.

51' - Ammonito Aholou nello Strasburgo per un fallo ai danni di Diallo.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45' - Fine primo tempo.

36' - Ammonito Sissoko nello Strasburgo per un fallo ai danni di Gabard.

29' - GOL STRASBURGO!!! Ajorque, servito a centro area da Lala, prende la mira e, di sinistro, trafigge centralmente Moulin portando in vantaggio i padroni di casa.

17' - Tentativo ravvicinato da parte di Thomasson. Il mancino del numero 26 dello Strasburgo termina di poco alto a lato alla sinistra.

12' - Ammonito Gabard nel Saint-Étienne per un fallo ai danni di Thomasson.

10' - FUORI!!! Il mancino del numero 7 del Saint-Étienne termina clamorosamente alto sopra la traversa.

9' - Dal dischetto si presenta Boudebouz...

8' - RIGORE SAINT-ÉTIENNE!!! Kawashima stende Moueffek in area di rigore. L'arbitro non ha dubbi e decreta il calcio di rigore per gli ospiti.

0' - Calcio d'inizio.

14:50 - Nell'anticipo domenicale della 20ª giornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021 andato in scena alle ore 13:00, il Brest ha perso 2-1 in casa contro il Rennes (3' Honorat [Brest], 6' Bourigeaud [Rennes], 76' Grenier [Rennes]).

14:20 - La Ligue de Football Professionnel ha rinviato a data da destinarsi l'ìncontro Lorient-Digione, in programma alle ore 15:00 presso lo Stade Yves Allainmat, a causa di un focolaio COVID-19 tra le fila della società bretone (nello specifico 12 casi) emerso venerdì.

14:00 - Buonasera e benvenuti ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli. Alle ore 15:00 avrà inizio la diretta testuale delle seguenti partite della 20ª giornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021: Nantes-Lens, Nizza-Bordeaux e Strasburgo-Saint-Étienne.

Ligue 1 Uber Eats 2020/2021

20ª giornata

Venerdì 15 Gennaio 2021

21:00 - Montpellier-Monaco 2-3

Sabato 16 Gennaio 2021

17:00 - Marsiglia-Nîmes 1-2

21:00 - Angers-PSG

Domenica 17 Gennaio 2021

13:00 - Brest-Rennes 1-2

15:00 - Lorient-Digione (rinviata a data da destinarsi)

15:00 - Nantes-Lens

15:00 - Nizza-Bordeaux

15:00 - Strasburgo-Saint Étienne

17:00 - Lille-Reims

21:00 - Lione-Metz

Classifica: PSG 42, Lione 40, Lille 39, Monaco 36, Rennes 36, Marsiglia* 32, Angers 30, Montpellier 28, Lens* 27, Bordeaux 26, Brest 26, Metz 25, Nizza 23, Reims 21, Strasburgo 20, Saint-Étienne 19, Nantes 17, Nîmes 15, Digione 14, Lorient 12.

*una partita in meno.