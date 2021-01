live DIRETTA LIGUE 1 - Tris di Monaco e Reims. Pareggio in rimonta del Lione

La diretta dei postici del sabato della 19ª giornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021 termina qui.

22:55 - Di seguito i risultati della 19ª giornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021:

21:00 - Bordeaux-Lorient 2-1

21:00 - Digione-Marsiglia 0-0

21:00 - Lens-Strasburgo 0-1

21:00 - Metz-Nizza 1-1

21:00 - Monaco-Angers 3-0

21:00 - Montpellier-Nantes 1-1

21:00 - Nîmes-Lille 0-1

21:00 - PSG-Brest 3-0

21:00 - Reims-Saint Étienne 3-1

21:00 - Rennes-Lione 2-2

Classifica: Lione 40, PSG 39, Lille 39, Monaco 33, Rennes 33, Marsiglia 32, Angers 30, Montpellier 28, Lens* 27, Bordeaux 26, Brest 26, Metz 25, Nizza* 23, Reims 21, Strasburgo 20, Saint Étienne 19, Nantes 17, Digione 14, Lorient 12, Nîmes 12.

*una partita in meno.

BORDEAUX-LORIENT 2-1

Marcatori: 13' Oudin (Bordeaux), 23' Moffi (Lorient), 43' Oudin (Bordeaux)

Bordeaux (4-2-3-1) : Costil; Sabaly, Baysse, Koscielny (C), Benito; Otávio, Basic; Oudin (86' Bakwa), Kalu (61' Adli), de Preville (74' Traoré); Hwang (86' Maja).

A disp.: Poussin (GK), Pablo, Kwateng, Briand.

All.: Jean-Louis Gasset.

Lorient (4-2-3-1) : Dreyer; Lemoine (C) (70' Wissa), Gravillon, Morel, Le Goff; Chalobah, Le Fée; Laurienté, Monconduit (58' Abergel), Boisgard (79' Gbric); Moffi.

A disp.: Nardi (GK), Hergault, Mouyokolo, Marveaux, Diarra, Bozok.

All.: Christophe Pélissier.

Arbitro: Willy Delajod.

Assistente 1: Stephan Luzi.

Assistente 2: Yannick Boutry.

Quarto Ufficiale: Floris Aubin.

VAR: Stéphanie Frappart.

AVAR: Christian Guillard.

Ammoniti: 41' Hwang (Bordeaux), 90' Baysse (Bordeaux).

Espulsi: -

Note: recupero 1'pt, 1'st. Calci d'angolo: 5-3.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+1 - Fine secondo tempo.

90' - Ammonito Baysse nel Bordeaux per un fallo ai danni di una avversario.

86' - Doppio cambio Bordeaux: escono Oudin e Hwang, entrano Bakwa e Maja.

79' - Terzo cambio Lorient: esce Boisgard, entra Grbic.

74' - Secondo cambio Bordeaux: esce de Preville, entra Traoré.

70' - Secondo cambio Lorient: esce Lemoine, entra Wissa.

61' - Primo cambio Bordeaux: esce Kalu, entra Adli.

58' - Primo cambio Lorient: esce Monconduit, entra Abergel.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo.

43' - GOL BORDEAUX!!! Ouadin, servito da Sabaly, trafigge Dreyer centralmente con un bel sinistro riportando in vantaggio i padroni di casa.

41' - Ammonito Hwang nel Bordeaux per un fallo ai danni di un avversario.

23' - GOL LORIENT!!! Moffi, servito a centro area, trafigge Costil con un bel colpo di testa in elevazione consentendo agli ospiti di pareggiare.

13' - GOL BORDEAUX!!! Oudin, servito nei pressi del vertice destro dell'area piccola avversaria da Hwang, trafigge Dreyer nell'angolino basso alla sinistra con bel destro rasoterra portando in vantaggio i padroni di casa.

0' - Calcio d'inizio.

DIGIONE-MARSIGLIA 0-0

Marcatori: -

Digione (4-2-3-1) : Anthony Racioppi; Boey, Ecuele Manga (C), Coulibaly, Ngonda; Ndong, Cheikh (64' Lautoa); Baldé (90'+1 Scheidler), Celina, Dina-Embimbe (76' Dobre); Konaté (64' Sammaritano).

A disp.: Allagbe Kassifa (GK), Panzo, Chafik, Marie, Chouiar.

All.: David Linarès.

Marsiglia (4-3-3) : Mandanda (C); Sakai, Ćaleta-Car, González, Yuto; Rongier, Kamara (65' Strootman), Gueye (60' Cuisance); Thauvin (76' Ake), Benedetto (60' Germain), Radonjić (60' Payet).

A disp.: Pelé (GK), Balerdi, Perrin, Khaoui.

All.: André Villas-Boas.

Arbitro: Jérôme Miguelgorry.

Assistente 1: Christophe Mouysset.

Assistente 2: Alexandre Viala.

Quarto Ufficiale: Sylvain Palhies.

VAR: Eric Wattellier.

AVAR: Lionel Jaffredo.

Ammoniti: 19' Cheikh (Digione), 23' Ecuele Manga (Digione), 29' Gueye (Marsiglia), 63' Rongier (Marsiglia), 66' Lautoa (Reims)

Espulsi: -

Note: recupero 0'pt, 4'st. Calci d'angolo: 0-6.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+4 - Fine secondo tempo.

90'+1 - Quarto cambio Reims: esce Baldé, entra Scheidler.

78' - Terzo cambio Reims: esce Dina-Embimbe, entra Dobre.

76' - Quinto cambio Marsiglia: esce Thauvin, entra Ake.

66' - Ammonito Lautoa nel Reims per un fallo ai danni di un avversario.

65' - Quarto cambio Marsiglia: esce Kamara, entra Strootman.

64' - Doppio cambio Reims: escono Konaté e Cheikh, entrano Sammaritano e Lautoa.

63' - Ammonito Rongier nel Marsiglia per un fallo ai danni di un avversario.

60' - Triplo cambio Marsiglia: escono Radonjić, Gueye e Benedetto, entrano Payet, Cuisance e Germain.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45' - Fine primo tempo.

29' - Ammonito Gueye nel Marsiglia per un fallo ai danni di un avversario.

23' - Ammonito Ecuele Manga nel Digione per un fallo ai danni di un avversario.

19' - Ammonito Cheikh nel Digione per un fallo ai danni di un avversario.

0' - Calcio d'inizio.

LENS-STRASBURGO 0-1

Marcatori: 21' Diallo (Strasburgo)

Lens (3-4-2-1) : Leca; Gradit, Bade (73' Doucouré), Massadio Haidara; Michelin (80' Jean), Cahuzac (C) (80' Banza), Fofana, Issiaga Sylla; Sotoca (80' Clauss), Kalimuendo (73' Ganago); Kakuta.

A disp.: Farinez (GK), Fortes, Boura, Pereira da Costa.

All.: Franck Haise.

Strasburgo (4-3-1-2) : Kawashima; Lala, Simakan (46' Mitrović), Djiku, Caci; Sissoko, Aholou, Bellegarde (72' Carole); Thomasson (C) (90'+2 Lienard); Ajorque, Diallo (80' Waris).

A disp.: Pierre (GK), Prcic, Siby, Chahiri, Zohi.

All.: Thierry Laurey.

Arbitro: Clément Turpin.

Assistente 1: Nicolas Danos.

Assistente 2: Cyril Gringore.

Quarto Ufficiale: Benjamin Lepaysant.

VAR: Jérémie Pignard.

AVAR: Alexandre Castro.

Ammoniti: 50' Cahuzac (Lens), 50' Bellegarde (Strasburgo).

Espulsi: -

Note: recupero 3'pt, 3'st. Calci d'angolo: 4-4.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+3 - Fine secondo tempo.

90'+2 - Quattro cambio Strasburgo: esce Thomasson, entra Lienard.

80' - Cambi da ambo le parti. Nel Lens: escono Cahuzac, Michelin e Sotoca, entrano Banza, Jean e Clauss. Nello Strasburgo: esce Diallo, entra Waris.

73' - Doppio cambio Lens: escono Bade e Kalimuendo, entrano Doucouré e Ganago.

72' - Primo cambio Strasburgo: esce Bellegarde, entra Carole.

50' - Ammoniti Cahuzac nel Lens e Bellegarde nello Strasburgo per reciproche scorrettezze.

46' - Inizia la ripresa.

46' - Primo cambio Strasburgo all'intervallo: esce Simakan, entra Mitrović.

PRIMO TEMPO

45'+4 - Fine primo tempo.

21' - GOL STRASBURGO!!! Diallo, posizionato a centro area, traffigge Leca nell'angolino basso alla sinistra con un bel destro rasoterra portando in vantaggio gli ospiti.

0' - Calcio d'inizio.

METZ-NIZZA 1-1

Marcatori: 18' rig. Gouiri (Nizza), 79' Boye (Metz)

Metz (5-4-1) : Oukidja; Centonze, Bronn, Kiki Kouyaté, Boye (C), Delaine; Gueye (70' Yade), Angban, Maïga, Maziz (70' Sarr); Leya Iseka (70' Ambrose).

A disp.: Caillard (GK), Fofana, Boahene, Traoré, Tchimbembe, Vagner.

All.: Frédéric Antonetti.

Nizza (3-1-4-2) : Benítez (C); Daniliuc, Saliba, N'Soki; Kephren Thuram; Atal (66' Lotomba), Boudaoui (89' Claude-Maurice), Reine-Adélaïde, Kamara; Rony Lopes (66' Dolberg), Gouiri (88' Ndoye).

A disp.: Cardinale (GK), Coly, Pelmard, Troullet, Mahou.

All.: Adrian Ursea.

Arbitro: Johan Hamel.

Assistente 1: Gilles Lang.

Assistente 2: Mathieu Grosbost.

Quarto Ufficiale: Pierre Legat.

VAR: William Lavis.

AVAR: Hamid Guenaoui.

Ammoniti: 17' Kouyaté (Metz), 36' Maziz (Metz), 67' N'Soki (Nizza), 76' Boudaoui (Nizza).

Espulsi: -

Note: recupero 2'pt.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+2 - Fine secondo tempo.

89' - Quarto cambio Nizza: esce Boudaoui, entra Claude-Maurice.

88' - Terzo cambio Nizza: esce Gouiri, entra Ndoye.

79' - GOL METZ!!! Boye, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, trafigge Benítez nell'angolino basso alla sinistra con un preciso mancino consentendo ai padroni di casa di pareggiare.

76' - Ammonito Boudaoui nel Nizza per un fallo ai danni di un avversario.

70' - Triplo cambio Metz: escono Maziz, Gueye e Leya Iseka, entrano Sarr, Yade ed Ambrose.

67' - Ammonito N'Soki nel Nizza per un fallo ai danni di un avversario.

66' - Doppio cambio Nizza: escono Atal e Rony Lopes, entrano Lotomba e Dolberg.

46' - Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo.

36' - Ammonito Maziz nel Metz per un fallo ai danni di un avversario.

18' - GOL NIZZA!!! Il numero 11 del Nizza trafigge centralmente Oukidja portando in vantaggio gli ospiti.

18' - Dal dischetto si presenta Gouiri...

17' - Ammonito Kiki Kouyaté nel Metz per il precedente fallo di mano.

17' - RIGORE NIZZA!!! Il VAR ravvede un fallo di mano in area di rigore del Metz da parte di Kiki Kouyaté. L'arbitro assegna il calcio di rigore in favore degli ospiti.

0' - Calcio d'inizio.

MONACO-ANGERS 3-0

Marcatori: 40' Maripán (Monaco), 72' Volland (Monaco), 81' Jovetić (Monaco)

Monaco (4-4-2) : Lecomte; Sidibé, Maripán, Badiashile (84' Disasi), Caio Henrique (84' Ballo-Touré); Diop (84' Aguilar), Fofana, Tchouameni, Gelson Martins (67' Golovin); Volland, Ben Yedder (C) (78' Jovetić).

A disp.: Mannone (GK), Matazo, Geubbels, Pellegri.

All.: Niko Kovač.

Angers (4-2-3-1) : Bernardoni; Manceau, Traoré (C), Thomas, Doumbia; Amadou (56' Coulibaly), Mangani; Capelle (56' Pereira Lage), Fulgini (76' Bobichon), Cabot (76' Thioub); Diony (56' Bahoken).

A disp.: Butelle (GK), Pavlović, Bamba, Cho.

All.: Stéphane Moulin.

Arbitro: Benoît Bastien.

Assistente 1: Frédéric Haquette.

Assistente 2: Hicham Zakrani.

Quarto Ufficiale: Robin Chapapria.

VAR: Jérémy Stinat.

AVAR: Wilfred Bien.

Ammoniti: 18' Badiashile (Monaco), 29' Volland (Monaco).

Espulsi: -

Note: recupero 2'pt,

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+4 - Fine secondo tempo.

84' - Triplo cambio Monaco: escono Badiashile, Diop e Caio Henrique, entrano Disasi, Aguilar e Ballo-Touré.

81' - GOL MONACO!!! Jovetić, servito a centro area da Volland, trafigge Bernardoni con un destro che s'insacca nell'angolino basso alla sinistra.

78' - Secondo cambio Monaco: esce Ben Yedder, entra Jovetić.

76' - Doppio cambio Angers: escono Cabot e Fulgini, entrano Thioub e Bobichon.

72' - GOL MONACO!!! Volland, servito da Caio Henrique, trafigge centralmente Bernardoni con il mancino consentendo ai padroni di casa di raddoppiare.

67' - Primo cambio Monaco: esce Gelson Martins, entra Golovin.

56' - Triplo cambio Angers: escono Diony, Amadou e Capelle, entrano Bahoken, Coulibaly e Pereira Lage.

46' - Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo.

40' - GOL MONACO!!! Maripán, servito da Volland, trafigge Bernardoni nell'angolino basso alla destra con un bel destro rasoterra portando in vantaggio i padroni di casa.

29' - Ammonito Volland nel Monaco per un fallo ai danni di una avversario.

18' - Ammonito Badiashile nel Monaco per un fallo ai danni di una avversario.

0' - Calcio d'inizio.

MONTPELLIER-NANTES 1-1

Marcatori: 6' Oyongo (Montpellier), 51' Louza (Nantes)

Montpellier (5-3-2) : Omlin; Souquet, Hilton (C), Congré, Cozza, Oyongo; Mollet (54' Le Tallec), Ferri, Chotard; Laborde, Delort.

A disp.: Bertaud (GK), Mendes, Sambia, Ristic, Dolly, Yun, Skuletic, Wahi.

All.: Michel Der Zakarian.

Nantes (4-4-2) : Lafont; Fábio (44' Traoré), Andrei Girotto, Pallois (C), Corchia; Coco, Abeid, Touré, Louza; Kolo Muani, Coulibaly.

A disp.: Petric (GK), Appiah, Basila, Castelletto, Chirivella, Blas, Bamba, Emond.

All.: Raymond Domenech.

Arbitro: François Letexier.

Assistente 1: Cyril Mugnier.

Assistente 2: Bertrand Jouannaud.

Quarto Ufficiale: Mickaël Leleu.

VAR: Thomas Léonard.

AVAR: Stéphane Bré.

Ammoniti: 31' Souquet (Montpellier), 55' Delort (Montpellier).

Espulsi:

Note: recupero 4'pt.

LIVE

SECONDO TEMPO

55' - Ammonito Delort nel Montpellier per simulazione.

54' - Primo cambio Montpellier: esce Mollet, entra Le Tallec.

51' - GOL NANTES!!! Louza, servito da Coco, trafigge Omlin nell'angolino basso alla sinistra con un mancino da fuori.

46' - Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+4 - Fine primo tempo.

44' - Primo cambio Nantes: esce Fábio per infortunio, entra Traoré.

31' - Ammonito Souquet nel Montpellier per un fallo ai danni di una avversario.

6' - GOL MONTPELLIER!!! Oyongo, posizionato a centro area, trafigge l'estremo difensore avversario, Lafont, nell'angolino basso alla destra con un bel mancino portando in vantaggio i padroni di casa.

0' - Calcio d'inizio.

NîMES-LILLE 0-1

Marcatori: 29' Yılmaz (Lille)

Nîmes (4-2-3-1) : Reynet; Briancon (C), Alakouch, Deaux, Meling; Cubas, Fomba; Ferhat, Eliasson, Ripart; Roux.

A disp.: Nazih (GK), Guessoum, Paquiez, Burner, Ahlinvi, Duljevic, Buades, Kone, Majouga.

All.: Jérôme Arpinon.

Lille (4-4-2) : Maignan; Tiago Djalo, José Fonte (C), Botman, Bradarić; Weah, Soumaré, André, Bamba; Ikoné, Yılmaz.

A disp.: Chevalier (GK), Reinildo, Bouleghcha, Xeka, Pizzuto, Sanches, Niasse, David, Lihadji.

All.: Christophe Galtier.

Arbitro: Jérôme Brisard.

Assistente 1: Benjamin Pages.

Assistente 2: Mikael Berchebru.

Quarto Ufficiale: Eddy Rosier.

VAR: Yohann Rouinsard.

AVAR: Bruno Coué.

Ammoniti: 19' Bradarić (Lille), 34' Soumaré (Lille).

Espulsi:

Note:

LIVE

PRIMO TEMPO

34' - Ammonito Soumaré nel Lille per un fallo ai danni di un avversario.

29' - GOL LILLE!!! Yılmaz, servito a centro area, trafigge Reynet nell'angolino basso alla destra con bel destro rasoterra portando in vantaggio gli ospiti.

19' - Ammonito Bradarić nel Lille per un fallo ai danni di un avversario.

0' - Calcio d'inizio.

REIMS-SAINT-ÉTIENNE 3-1

Marcatori: 12' rig. Dia (Reims), 37' Dia (Reims), 58' Cafaro (Reims), 72' Abi (Saint Étienne)

Reims (4-1-4-1) : Rajkovic; Foket, Faes, Abdelhamid (C), Konan; Moreto Cassamã; Mbuku, Cafaro, Chavalerin, Zeneli; Dia.

A disp.: Diouf (GK), Munetsi, Hornby, De Smet, Maresic, Kutesa, Doumbia, Sierhuis, Touré.

All.: David Guion.

Saint Étienne (4-4-2) : Moulin; Debuchy (C), Moukoudi, Retsos, Trauco; Nordin, Camara, Youssouf, Aouchiche; Boudebouz, Bouanga.

A disp.: Bajic (GK), Gourna-Douath, Monnet-Paquet, Sissoko, Moueffek, Sow, Abi, Hamouma, Rivera.

All.: Claude Puel.

Arbitro: Florent Batta.

Assistente 1: Mickaël Annonier.

Assistente 2: Aurélien Berthomieu.

Quarto Ufficiale: Guillaume Paradis.

VAR: Olivier Thual.

AVAR: Dominic Julien.

Ammoniti: 11' Boudebouz (Saint Étienne), 14' Moreto Cassamã (Reims), 32' Mbuku (Reims).

Espulsi:

Note:

LIVE

SECONDO TEMPO

46' - Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+3 - Fine primo tempo.

43' - Ammonito Nordin nel Saint Étienne per un fallo ai danni di un avversario.

37' - GOL REIMS!!! Dia, servito da Chavalerin, trafigge Moulin centralmente con un destro ravvicinato consentendo ai padroni di casa di raddoppiare.

32' - Ammonito Mbuku nel Reims per un fallo ai danni di un avversario.

14' - Ammonito Moreto Cassamã nel Reims per un fallo ai danni di un avversario.

12' - GOL REIMS!!! Il destro rasoterra del numero 11 del Reims trafigge Moulin nell'angolino alla destra portando in vantaggio i padroni di casa.

12' - Dal dischetto si presenta Dia...

11' - Ammonito Boudebouz nel Saint Étienne per proteste.

11' - RIGORE REIMS!!! Debuchy commette fallo di mano nella propria area di rigore. L'arbitro non ha dubbi e decreta il calcio di rigore in favore dei padroni di casa.

0' - Calcio d'inizio.

RENNES-LIONE 2-2

Marcatori: 20' Grenier (Rennes), 55' Bourigeaud (Rennes), 79' Depay (Lione), 82' Denayer (Lione)

Rennes (4-1-4-1) : Salin; Hamari Traoré (C), Nyamsi, Aguerd, Truffert; Nzonzi; Bourigeaud, Camavinga, Grenier, Doku; Terrier.

A disp.: Gomis (GK), Dalbert, Soppy, Martin, Niang, Tait, Del Castillo, Hunou, Rutter.

All.: Julien Stéphan.

Lione (4-3-3) : Anthony Lopes; De Sciglio, Marcelo, Denayer, Cornet; Paquetá, Thiago Mendes, Aouar; Kadewere, Depay (C), Toko Ekambi.

A disp.: Pollersbeck (GK), Diomande, Benlamri, Dubois, Bard, Lucas, Caqueret, Cherki, Soumaré,

All.: Rudi Garcia.

Arbitro: Mikael Lesage.

Assistente 1: Mehdi Rahmouni.

Assistente 2: Huseyin Ocak.

Quarto Ufficiale: Romain Lissorgue.

VAR: Benoît Millot.

AVAR: Abdelali Chaoui.

Ammoniti: 14' Aouar (Lione), 54' Paquetá (Lione).

Espulsi:

Note: recupero 1'pt.

LIVE

SECONDO TEMPO

67' - GOL ANNULLATO LIONE!!! Il VAR annulla il gol di Denayer per un tocco di mano da parte del numero 5 del Lione.

55' - GOL RENNES!!! Bourigeaud, posizionato a centro area, trafigge Anthony Lopes centralmente con un bel destro consentendo ai padroni di casa di raddoppiare.

54' - Ammonito Paquetá nel Lione per un fallo ai danni di una avversario.

46' - Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo.

20' - GOL RENNES!!! Grenier, su assist di Terrier, trafigge Anthony Lopes nell'angolino basso alla sinistra con un bel destro portando in vantaggio i padroni di casa.

14' - Ammonito Aouar nel Lione per un fallo ai danni di un avversario.

0' - Calcio d'inizio.

Alle ore 21:00 avrà inizio la diretta testuale delle seguenti partite della 19ª giornata della Ligue 1 Uber Eats 2020/2021: Bordeaux-Lorient, Digione-Marsiglia, Lens-Strasburgo, Metz-Nizza, Monaco-Angers, Montpellier-Nantes, Nîmes-Lille, Reims-Saint Étienne e Rennes-Lione.

