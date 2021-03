live DIRETTA LIGUE 1 - Vincono Reims e Montpellier

16.51 Finiti i match. Vincono Reims e Montpellier. Pareggio tra Nantes e Lorient così come tra Brest e Angers. Giampaolo Gaias vi saluta e vi augura un buon proseguimento di serata.

BREST-ANGERS 0-0

COMINCIA IL MATCH

13' - Buon avvio ospite con tanto possesso palla ma nessuna vera occasione da rete.

35' - Cresce il Brest che ora comanda le operazioni da diversi minuti ma il punteggio non si sblocca.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

61' - Partita sempre inchiodata sullo 0-0. Poche emozioni finora.

80' - Brest che prova a fare la partita ma finora non riesce a sbloccare il match.

FISCHIO FINALE

DIJON-REIMS 0-1

COMINCIA IL MATCH

11' - Padroni di casa propositivi ma partita che non si sblocca.

42' - Partita molto contratta. Sempre 0-0.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

50' VANTAGGIO DEL REIMS - Dopo 5' da inizio ripresa ospiti avanti con Boulaye Dia, bravo a sfruttare una bella occasione.

64' - Regge il vantaggio de Reims che ora si affida alle ripartenze.

FISCHIO FINALE

MONTPELLIER-BORDEAUX 3-1

COMINCIA IL MATCH

12' - Partita combattuta in mezzo al campo ma finora davvero poche occasioni.

26' - Un unico tiro in porta nel match ma zero gol. Montpellier leggermente più propositivo ma partita bloccata.

29' VANTAGGIO DEL BORDEAUX - Alla prima occasione la squadra ospite trova il gol con Ui-jo Hwang.

35' PAREGGIO DEL MONTPELLIER - Solomon Sambia trova il pari con un pregievole calcio di punizione.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

59' VANTAGGIO MONTPELLIER - Gaetan Laborde porta avanti i padroni di casa con una grandissima conclusione dalla distanza.

70' TRIS DEL MONTPELLIER - Dilagano i padroni di casa con Stephy Mavididi, abile a insaccare il 3-1.

FISCHIO FINALE

NANTES-LORIENT 1-1

COMINCIA IL MATCH

3' VANTAGGIO NANTES - Subito avanti i padroni di casa dopo poco più di 120 secondi. Randal Kolo si fa trovare pronto per insaccare l'1-0.

20' - Lorient che fa possesso palla alla ricerca del pari ma regge il vantaggio dei padroni casa.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

53' - Regge il vantaggio del Nantes nonostante il Lorient stia provando ad attaccare con continuità.

70' - Gol annullato al Lorient, precisamente a Andrew Gravillon, per fuorigioco.

88' PAREGGIO DEL LORIENT - Armand Lauriente trova il gol del pari a un soffio dal 90'.

FISCHIO FINALE

