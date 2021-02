Liverpool, Henderson: "Klopp vuole andarsene? Niente di vero. Col Lipsia per il riscatto"

Il capitano del Liverpool, Jordan Henderson, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Champions League in programma domani col RB Lipsia a Budapest: "Abbiamo una nuova sfida e una nuova opportunità, dovremo dare il 100% e siamo pronti per farlo. Vogliamo ottenere un risultato positivo contro un avversario veramente di alto livello. Il RB Lipsia ha ottimi giocatori e un bravo allenatore, tutti lo sanno. Dopo le ultime tre sconfitte, vogliamo uscire da questa situazione e abbiamo tutte le carte in regola per riuscirci".

Come commenta i rumors sulla presunta pausa di mister Klopp?

"Non credo ci sia neanche il bisogno di commentare una cosa del genere. Qualcuno si è messo dietro a una tastiera e ha pubblicato voci su allenatore e giocatori, ma non c'è niente di vero in tutto ciò".