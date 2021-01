Liverpool, Klopp: "Vogliamo essere la squadra contro cui nessuno vuole giocare"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in vista del big match di domani sera contro il Tottenham, ha parlato in conferenza stampa: "Quando sono arrivato in Inghilterra, gli Spurs erano la squadra più talentuosa. Hugo, Lloris, Kane, Alli, DIer, Lamela, Davis e Alderweireld erano tutti giovani e già molto bravi. Era solo una questione di tempo prima che arrivassero al successo. Quando sono arrivato loro erano già in una buona posizione, noi no. Abbiamo dovuto cambiare diverse cose. L'ultima volta che ci siamo incontrati eravamo primi contro i secondi, le cose sono cambiate. Vogliamo assicurarci che il prossimo mese sia più positivo, ma non possiamo cambiare ciò che è successo il mese scorso. Ora giochiamo contro il Tottenham e dobbiamo pensare partita dopo partita. E così per ogni gara di Premier". Poi parlando di Salah e della sua astinenza dal gol in campionato che dura dal 19 dicembre: "Il calcio è così. Stiamo perdendo fiducia e fede troppo rapidamente. Tutto un giorno è fantastico poi subito il contrario. Ma ci sono tante fasi intermedie. Vedo gli attaccanti lavorare su tutto e stiamo lavorando a ogni soluzione. Dobbiamo diventare la squadra che vogliamo essere e la squadra contro cui nessuno vorrebbe giocare. La gente ci dice che siamo la squadra più forte del mondo, ma non è così, ma non è un problema. Dobbiamo dimostrarlo sul campo e contrattaccare. Più cose negative ci vengono dette e più vogliamo che ne vengano dette".