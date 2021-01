Lo Sporting frena, Porto e Benfica non ne approfittano: 1-1 nello scontro diretto

vedi letture

Finisce in parità l'attesissima sfida del quattordicesimo turno della Primeira Liga tra Porto e Benfica. Le due squadre dovevano approfittare dell'1-1 con cui il Rio Ave ha fermato la capolista Sporting nel tardo pomeriggio (reti di Pedro Gonçalves e Gelson), ma nessuna delle due è riuscita a prevalere: la formazione di Jesus è passata in vantaggio al 17' con Grimaldo, ma al 25' l'iraniano Taremi ha permesso agli uomini di Conceiçao (che affronteranno la Juve negli ottavi di Champions) di pareggiare. Nella ripresa espulso proprio Taremi (con l'aiuto del VAR) al 73', ma il punteggio non è più cambiato. Porto e Benfica continuano ad essere appaiate in seconda posizione, a 4 punti dallo Sporting.