Lo stacanovista Pedri si ferma: sempre presente in campionato, Il Barça gli anticipa le ferie

Pedri anticipa le vacanze. Il Barcellona è ormai fuori dalla lotta al titolo de LaLiga e Ronald Koeman ha deciso di far riposare il giovane centrocampista, che ha giocato tutte le partite di campionato. Trentasette presenze, di cui 27 da titolare, Pedri non giocherà contro l'Eibar e tornerà nella sua città d'origine, Tenerife, per ritrovare energie in vista dell'Europeo. Lo riporta Marca.