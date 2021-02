Luis Suarez gioia dell'Atletico, ma occhio al contratto: può liberarsi a giugno se lo desidera

Luis Suarez ha zittito gli scettici in pochi mesi. In pochi, forse, credevano che l'attaccante uruguaiano si sarebbe ambientato così bene nell'Atletico Madrid di Simeone, una squadra che gioca un calcio totalmente diverso rispetto al Barcellona. Eppure, i numeri non lasciano spazio a dubbi: capocannoniere del campionato con 16 reti (e davanti a Messi), Suarez ci ha messo poco per entrare nel cuore dei suoi nuovi tifosi e nella macchina quasi perfetta del Cholo.

Il sudamericano ha firmato un contratto biennale con i colchoneros. Un accordo che presenta alcune clausole importanti, come ha rivelato Marca: nel caso dovesse superare i 20 gol in Liga, l'Atletico verserebbe al giocatore un milione, che si aggiunge a quello già guadagnato al raggiungimento delle 15 reti. Ma c'è un altro dettaglio che fa discutere: secondo il quotidiano spagnolo, l'ex Liverpool può liberarsi in estate qualora lo desideri. Esiste infatti una clausola che gli consentirebbe di risolvere unilateralmente il contratto e di firmare con un altro club. Un'eventualità per ora molto remota visto l'impatto con la nuova realtà.