Mahrez: "Voglio chiudere la carriera in Premier con la maglia del Manchester City"

Riyad Mahrez ha parlato a DZ Sport del proprio futuro e della suggestione relativa a un approdo al Marsiglia per concludere la carriera in Francia: "Si è parlato tanto di me e della mia volontà di terminare la carriera all'OM ma non è una cosa a cui penso. Io voglio chiudere la carriera in Premier League, con il Manchester City. Non mi vedo al Marsiglia".