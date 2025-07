Ufficiale Maiorca, doppia cessione: van der Heyden torna in Belgio, Kiriejevas in prestito all'Ibiza

Il Maiorca ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del difensore belga Siebe Van der Heyden al KAA Gent. Arrivato nell’estate del 2023, Van der Heyden ha collezionato 13 presenze con la maglia degli spagnoli prima di essere ceduto in prestito al St. Pauli nel gennaio 2025, dove ha concluso la scorsastagione.

Con questo trasferimento, si chiude così l’avventura del classe ’98 a Maiorca. Il club ha voluto ringraziarlo per la professionalità dimostrata e gli ha augurato il meglio per il prosieguo della carriera, che ora continuerà in patria, nella Jupiler Pro League.

Sul fronte uscite, anche il giovane portiere lituano Rimvydas Kiriejevas saluta temporaneamente la squadra. Classe 2004, Kiriejevas è un nazionale Under 21 e nella scorsa stagione ha disputato 5 partite con il Maiorca B in Segunda Federación. Ora si trasferisce in prestito annuale all'Ibiza, dove avrà l’opportunità di giocare con maggiore continuità e proseguire nel proprio percorso di crescita.

Due operazioni in uscita che rientrano nella strategia di programmazione del club balearico in vista della stagione 2025/26: da un lato, offrire nuove opportunità a chi ha bisogno di minutaggio per maturare esperienza; dall’altro, liberare spazi nella rosa per eventuali nuovi innesti