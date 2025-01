Ufficiale Rinforzo in difesa per il St. Pauli: dal Maiorca ecco il belga Siebe Van der Heyden

Siebe Van der Heyden chiuderà la stagione in Germania. Il difensore centrale belga, classe 1998, non ha trovato molto spazio con il Maiorca nella prima parte di stagione (solo due presenze in campionato) e si trasferisce al St. Pauli fino al 30 giugno.

Cresciuto nelle giovanili del Bruges e dell'Anderlecht, van der Heyden era stato acquistato dagli spagnoli nell'estate del 2023 per poco meno di 3 milioni ma non ha mai convinto del tutto. Ora comincia una nuova esperienza e l'obiettivo è quello di giocare il più possibile per dimostrare di essere un calciatore affidabile e su cui puntare in futuro.