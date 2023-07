ufficiale Maiorca, arriva un rinforzo per la difesa. Ecco van der Heyden dall'Union SG

Il Mallorca ha ufficializzato l'ingaggio del difensore centrale belga Siebe Van der Heyden. Il giocatore di 25 anni lascia la Royale Union Saint-Gilloise per una cifra di circa 3 milioni di euro e firma un contratto per le prossime cinque stagioni. Van der Heyden si recherà direttamente in Austria, a Geinberg, per unirsi al gruppo che si sta preparando per la nuova stagione e rinforzerà il reparto arretrato dopo le uscite di Nastasic e Hadzikadunic.