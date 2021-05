Man City, Guardiola glissa su Kane: "È un giocatore del Tottenham e non sono qui per parlarne"

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa a riguardo di un possibile arrivo di Harry Kane. L'attaccante del Tottenham è in partenza e i citizens sono fra i favoriti per accaparrarselo. Tuttavia il catalano svia la domanda: "È un giocatore del Tottenham, non è corretto parlarne. Siamo qui per parlare della partita contro l'Everton, che lotta per qualificarsi per una competizione europea. E poi ci sarà un'importante partita in Champions League".