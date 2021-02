Man City, Guardiola: "Grande gara, era dura ma sono soddisfatto. Che giocatore Bernardo"

Pep Guardiola, manager del Manchester City, è parso molto entusiasta al termine del match vinto per 3-1 contro l’Everton: “Questa è stata una partita davvero dura contro una squadra (Everton, ndr) ben organizzata. Era difficile per i nostri esterni trovare spazio, quindi dovevamo essere pazienti. Qui a Goodison Park è sempre dura ma sono molto soddisfatto della mentalità. Abbiamo ottenuto molte vittorie consecutive ma vogliamo di più. Abbiamo un programma fitto di appuntamenti e non sarà semplice. Tutto ciò può deprimerti. Sono troppe partite, i ragazzi hanno bisogno di riposo, ma non importa. Non guardiamo al calendario ma solo al prossimo impegno: l'Arsenal. Poi, dopo pochi giorni, avremo la Champions.”. Si è poi soffermato sulla prestazione di Bernardo Silva: “Che giocatore! Tutto quello che fa, lo fa incredibilmente bene. L'anno in cui abbiamo vinto il secondo titolo in Premier League era inarrestabile e ora è tornato. È una persona adorabile e come allenatore ami avere giocatori come Bernardo. Sua madre e suo padre saranno molto orgogliosi.”.