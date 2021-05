Man United forte su Bellingham: il talento di 17 anni scavalca Sancho nelle preferenze inglesi

Non solo Jadon Sancho, il Manchester United vuole portare via da Dortmund anche un altro giovane talento: Jude Bellingham. Come riporta il Manchester Evening News, il centrocampista di appena 17 anni sarebbe infatti finito nel mirino dei Red Devils in vista della prossima stagione, a tal punto da superare nelle preferenze del club inglese addirittura il tanto a lungo cercato esterno offensivo ex City.