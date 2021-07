Man United su Goretzka, ma Nalgesmann non vuole perderlo: riprendono i colloqui per il rinnovo

Il Bayern Monaco vuole blindare Leon Goretzka. Le ultime dichiarazioni di mister Nagelsmann non lasciano dubbi, i bavaresi non hanno alcuna intenzione di perdere a parametro zero il centrocampista in scadenza fra un anno e, come riporta Sport Bild, già nelle prossime ore potrebbe quindi arrivare un'accelerata per provare a trovare un accordo.

Sul campione della Nazionale tedesca, libero dal 1° luglio 2022, hanno difatti già messo gli occhi diverse big di Premier League, Manchester United in primis.