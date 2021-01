Manchester City, cinque giocatori in isolamento dopo la positività al Covid-19

Ben cinque giocatori positivi al covid-19 e già in isolamento. Il Manchester City continua a fare i conti con i calciatori che hanno contratto il virus: Walker, Gabriel Jesus e altri tre giocatori - di cui non è stato fatto il nome - non saranno a disposizione per la gara contro il Chelsea. La Premier League, come confermato dal tecnico Pep Guardiola, è già a conoscenza dei tesserati risultati positivi al test. A riportarlo è la BBC.