Manchester City, Guardiola: "Gundogan ha preso una botta. Kane? É un giocatore del Tottenham"

Pep Guardiola commenta la sconfitta del Manchester City sul campo del Brighton in una partita giocata quasi interamente in dieci uomini dai suoi per il rosso diretto a Cancelo dopo nove minuti: "Congratulazioni al Brighton e ai suoi fan. Non ho visto l'espulsione di Cancelo, ma la cosa più bella che abbiamo fatto insieme è stata vincere la Premier League. Non sono un arbitro, non posso commentare. Foden ha segnato un grande gol ma gliene abbiamo restituito uno subito dopo. Gundogan ha preso un calcio al ginocchio nel primo tempo. Vedremo domani come si sentirà, non riusciva a correre bene e abbiamo deciso di sostituirlo. Il diverbio con Potter? Quello che gli ho detto è qualcosa di personale. Non lo ripeterò qui. Kane? È un giocatore del Tottenham. Per favore!"