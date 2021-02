Manchester City-West Ham 2-1, le pagelle: Dias e Stones trascinano Guardiola

MANCHESTER CITY-WEST HAM 2-1

Marcatori: 30' Ruben Dias (M), 43' Antonio (W), 68' Stones (M)

MANCHESTER CITY

Ederson 6 - Poco reattivo quando è costretto a far gioco col pallone tra i piedi, non ha particolari colpe in occasione del gol subito.

Walker 6,5 - Spinge meno del previsto sulla corsia di sua competenza, ma in fase difensiva non sbaglia praticamente nulla.

Stones 7 - Si iscrive al festival del gol realizzando la marcatura che regala tre punti d'oro al City e un'altra fetta di Premier League. In difesa, quando c'è da respingere gli attacchi avversari, è incontenibile: straordinario.

Ruben Dias 6,5 - Ha il merito di aprire le danze in quello che si rivela poi essere il pomeriggio d'oro per i centrali difensivi. Lucido e perfetto nello stacco di testa da distanza ravvicinata: non ha alcun problema a battere Randolph.

Zinchenko 5,5 - Si vede con poca continuità nel primo tempo, mentre nella seconda metà di gara si limita a portare a termine il compitino che gli viene richiesto da Guardiola.

De Bruyne 6 - Il belga ci mette la sua solita classe in ogni giocata: perfetto il pallone messo in area di rigore per la rete del momentaneo 1-0. Nel secondo tempo si vede con il contagocce, perché non crea più di tanto in avanti, ma la sua presenza si sente.

Fernandinho 6 - Qualche imprecisione e un po' troppo nervosismo soprattutto nelle battute finali, ma sufficienza tutto sommato meritata per il centrale brasiliano.

Gundogan 5,5 - Fa veramente poco in mezzo al campo: si mette in mostra solamente al 34' con una verticalizzazione sbagliata per Aguero. Ci si aspettava sicuramente qualcosa in più: questo "relax", comunque, non gli è costato caro (Dall'89' Rodrigo s.v.)

Mahrez 6 - Gran giocata sulla destra nell'azione che porta al vantaggio di Stones: bravissimo a sfruttare le mille incertezze di Johnson e a mettere comodamente il pallone in mezzo all'area di rigore a servizio del compagno.

Aguero 5,5 - Si allunga ulteriormente il suo digiuno da gol in Premier League: un'astinenza che dura dal 21 gennaio dello scorso anno. Quella di oggi non è stata certamente una partita memorabile da parte sua (Dal 61' Gabriel Jesus 5,5 - Tocca pochissimi palloni nei trenta minuti che gli vengono concessi da Guardiola, senza mai rendersi pericoloso)

Ferran Torres 5,5 - Soffre tantissimo nei duelli con un incontenibile Coufal. Al 64' compie un grande intervento in ripiegamento su un contropiede insidioso del West Ham e pochi secondi più tardi viene tolto dal campo. Pomeriggio poco brillante (Dal 65' Foden 6 - Il talento non gli manca, il tempo per far male sì: impiega un po' troppo per carburare, nel finale la squadra è costretta a difendersi e lui non trova spunti)

WEST HAM

Randolph 6 - Incolpevole sul primo gol, avrebbe potuto fare qualcosa in più sulla conclusione di Stones. E' stato comunque un pomeriggio abbastanza tranquillo, a differenza di quanto si poteva pronosticare alla vigilia, per il secondo portiere degli "Hammers".

Diop 5 - Sbaglia in marcatura in occasione del primo gol del City, in pieno recupero sciupa una clamorosa opportunità per il pareggio cercando un'inspiegabile sponda per un compagno a due passi dalla linea di porta.

Dawson 5,5 - Co-protagonista dell'errore sul primo gol dei "Citizens", a differenza del compagno citato in precedenza riesce a dare un maggiore apporto alla causa.

Cresswell 6 - Corre tanto anche in fase di non possesso, portandosi spesso in zona offensiva per provare a fare la differenza con la sua fisicità.

Coufal 7 - Di gran lunga tra i migliori in campo per la formazione di Moyes. Sulla fascia destra non dà un attimo di respiro a Ferran Torres, in difesa si comporta nel migliore dei modi. E' dai suoi piedi, inoltre, che nasce l'azione del momentaneo pareggio.

Soucek 6,5 - Diop fallisce la sponda a suo indirizzo in pieno recupero: vista la prestazione nei novanta minuti, difficilmente avrebbe fallito il tap-in da distanza ravvicinata.

Rice 6 - Soliti sforzi per il centrale del West Ham, che gestisce al meglio tutti i palloni che transitano dalle sue parti senza mai ritrovarsi in particolare difficoltà.

Johnson 5 - Troppi errori, alcuni dei quali veramente ingenui, sulla corsia mancina: perde troppi palloni, il West Ham si ritrova costretto a premere quasi esclusivamente sul versante opposto visto il pomeriggio decisamente storto del numero 31 (Dall'84' Benrahma s.v.)

Pablo Fornals 6 - Dà il massimo per non sfigurare: corre senza un attimo di sosta, non molla mai. Quando c'è da pungere, però, non si fa trovare pronto perdendo spesso l'attimo per la battuta a rete.

Lingard 6,5 - Sente aria di derby, visto che è di proprietà del Manchester United. Si comporta benissimo per i novanta minuti, dimostrando un'ottima intesa con tutti i nuovi compagni di squadra: è in crescita e si vede, gli manca solo il guizzo vincente.

Antonio 6,5 - Illude il West Ham con uno dei gol più facili della sua carriera a pochi istanti dalla fine della prima frazione di gioco. Spende tantissime energie correndo in ogni zona del campo: fisicamente sta benissimo (Dall'84' Bowen s.v.)