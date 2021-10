Manchester United, Dalot: "Sono stato al Milan per fare esperienza e tornare più maturo"

Diogo Dalot, ex giocatore del Milan tornato al Manchester United in seguito al prestito in rossonero, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo: "L'obiettivo della mia esperienza in Italia l'anno scorso era quello di essere più maturo e di giocare più partite possibile. Quello era ciò che cercavo. Sapendo che non è mai facile giocare in una squadra come lo United, ora sto cercando di guadagnarmi spazio poco a poco, dando sempre il massimo. Lottare sempre, ogni giorno. So di avere delle qualità ed è per questo che ho deciso di restare a Manchester e di accettare la sfida".