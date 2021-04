Manchester United, Fernandes implacabile dal dischetto: meglio solo Rooney e van Nistelrooy

Bruno Fernandes è implacabile dal dischetto. Con la rete messa a segno questa sera contro la Roma, il portoghese è arrivato a quota 20 gol dagli 11 metri con la maglia dei Red Devils. Meglio di lui hanno fatto solo Wayne Rooney (27) e Ruud van Nistelrooy (28). Lo riporta Opta Joe

20 - Bruno Fernandes (20) is only the third player in Manchester United's history to score 20+ penalties, after Ruud van Nistelrooy (28) and Wayne Rooney (27). Regularity. #UEL

— OptaJoe (@OptaJoe) April 29, 2021