Manchester United, Sancho prima scelta per l'attacco. L'alternativa è Kingsley Coman

vedi letture

Un anno dopo, il Manchester United ha ancora una volta in Jadon Sancho del Borussia Dortmund il suo primo obiettivo per rinforzare l'attacco. La valutazione del BVB è piuttosto alta (respinta la prima offerta da 70 milioni di euro) e per questo motivo il club di Premier sta valutando anche soluzioni alternative. Guardando sempre in Bundesliga.

Lo United, riporta 'Sport1', sta seguendo con interesse la trattativa tra Kingsley Coman e il Bayern Monaco per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Le parti al momento sono ancora distanti e lo United, non dovesse arrivare a Sancho, è pronto a tentare l'affondo.